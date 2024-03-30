В последние дни администрация Байдена одобрила поставку Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов, говорится в сообщении The Washington Post. Это решение было принято, несмотря на опасения Вашингтона относительно возможной военной операции в Рафахе на юге Газы, которая представляет значительный риск для жизни сотен тысяч мирных палестинцев.

Согласно сообщению The Washington Post, последние поставки оружия в Израиль включают в себя более 1800 бомб MK84 и около 500 бомб MK82. Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, 2000-фунтовые бомбы МК84 ранее были связаны со значительными жертвами во время военных действий Израиля в Газе. Бомбы MK84 и MK82, передача которых была одобрена на этой неделе, были утверждены Конгрессом несколько лет назад, однако их поставка не была завершена до сих пор.

Бомбы MK84, способные разрушать городские кварталы, редко используются западными военными в густонаселенных районах из-за риска жертв среди гражданского населения, сообщает издание. По данным газеты, один из сотрудников Госдепартамента заявил, что «выполнение одного уведомления Конгресса может привести к десяткам отдельных операций экспортной продажи на протяжении десятилетий после уведомления Конгресса».

«С практической точки зрения, крупные закупки, такие как израильская программа F-35, например, часто разбиваются на несколько операций в течение многих лет», - сказал чиновник в интервью The Washington Post.

Ранее в этом месяце газета The Washington Post сообщила, что США одобрили более 100 отдельных сделок по продаже оружия Израилю с 7 октября, причем сделали это без уведомления Конгресса. На прошлой неделе издание Middle East Eye сообщило, что США планируют осуществить несколько крупных поставок оружия в Израиль. Частью пакета поставок оружия, о которых США уведомят Конгресс, является новая партия высокоточных боеприпасов стоимостью более 1 млрд долларов. По словам Джоша Пола, бывшего директора по связям с Конгрессом и общественностью в бюро военно-политических вопросов Госдепартамента, в дополнение к этой сделке США планируют осуществить поставку истребителей F-35 на сумму 2,5 млрд долларов.