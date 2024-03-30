В Берлине, насчитывающем самую большую палестинскую диаспору за пределами Ближнего Востока — около 30 тыс. человек, ощущается напряженность. Район Нойкёльн, где проживает значительная часть арабского населения города, переживает не лучшие времена. Улицы, когда-то полные жизни, теперь окутаны атмосферой страха и печали из-за войны в Газе.

Война в Газе вызвала ощутимые последствия, включая усиленное присутствие полиции и репрессии против выражения солидарности с Палестиной. Социальная атмосфера стала настолько враждебной, что учителя вызывают полицию на детей.

Май Зейдани, социолог и активистка в области прав человека из Нойкёльна, активно высказывается против действий германских властей.

«Детям говорят, чтобы они ничего не говорили в школе. Им говорят, чтобы они не говорили, что они палестинцы, не писали и не говорили «Свободу Палестине», — говорит Зейдани.

Мать Зейдани - еврейка, а отец - палестинский мусульманин. Хотя она живет в Берлине уже более 20 лет, она видит мрачную перспективу будущего Германии.

«Я ничего такого не ожидала ни от Израиля, ни от Германии. <…> Я не верю, что у них есть хоть какой-то моральный стержень», - сказала Зейдани в интервью TRT World.

Ограничения на свободу собраний и запреты на проведение митингов в поддержку Палестины стали обыденностью в Берлине. Даже разрешенные акции сталкиваются с чрезмерным присутствием полиции, а лозунги в поддержку Палестины и символика становятся предметом криминализации. Школы вводят запреты на ношение куфий, стикеры и символы, ассоциируемые с Палестиной.

Дискриминация на рабочем месте в Нойкёльне из-за антисионистских убеждений становится также все более распространенной. Зейдани лично столкнулась с такой дискриминацией, когда ей отказали в работе из-за ее поддержки Палестины.

Зейдани считает, что любовь немецкого государства к Израилю проистекает в основном из «конструкта белизны». По мнению Зейдани, евреи успешно ассоциируют себя с «белыми европейцами» благодаря сионизму, который в полной мере является расистским националистическим проектом.

«Они (немецкое государство) поняли, что Холокост был ужасен, потому что они убивали евреев. Но они не сделали следующего шага, чтобы признать, что Холокост был ужасен, потому что они убивали людей», - говорит она.