Власти Малайзии арестовали трех человек, подозреваемых в поставке огнестрельного оружия 36-летнему мужчине с израильским паспортом, который был задержан в эту пятницу в отеле в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила полиция в субботу.

Мужчина, арестованный с сумкой, в которой находились шесть пистолетов и 200 пуль, прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпура из Объединенных Арабских Эмиратов 12 марта. Он, как полагают власти, использовал поддельный французский паспорт. Об этом на пресс-конференции сообщил в пятницу генеральный инспектор полиции Разарудин Хусаин.

Как сообщил Разарудин, подозреваемый выдал израильский паспорт на допросе в полици. Инспектор добавив, что мужчина заказал оружие после прибытия в Малайзию и заплатил за него криптовалютой.

Посольство Израиля в соседнем Сингапуре не ответило на запрос о комментарии, отправленный журналистами по электронной почте. Малайзия и Израиль не поддерживают дипломатических отношений.

Полиция не исключила, что этот человек может быть сотрудником израильской разведки, хотя подозреваемый заявил властям, что приехал в Малайзию, чтобы выследить другого гражданина Израиля из-за семейных разногласий.

«Мы не вполне доверяем этому рассказу, поскольку подозреваем, что у него может быть и другая цель», - сказал Разарудин, добавив, что мужчина останавливался в нескольких отелях во время пребывания в Малайзии.

Трое малазийцев, включая супружескую пару, были арестованы в пятницу и заключены под стражу на семь дней по подозрению в поставке оружия и выполнении функций водителя для израильского подозреваемого, сообщил инспектор. По его словам, в машине, принадлежащей супружеской паре, был обнаружен пистолет.

После ареста этого человека правоохранительные структуры были приведены в состояние повышенной готовности, усилена охрана короля Малайзии, премьер-министра Анвара Ибрагима и других высокопоставленных лиц.

Малайзия решительно поддерживает палестинцев и критикует действия Израиля в войне в Газе. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в Малайзии проживает около 600 палестинских беженцев.

В 2018 году в столице Малайзии двое неизвестных застрелили палестинского ученого, и представители ХАМАС предположили, что это убийство совершила израильская разведслужба «Моссад». Израиль отверг эти обвинения.