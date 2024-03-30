Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС возобновятся в воскресенье в Каире. Это станет очередной попыткой добиться паузы после почти шести месяцев войны в секторе Газа. Об этом сообщил в субботу египетский телеканал Al Qahera News TV со ссылкой на источник в службе безопасности.

Израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что Израиль направит делегацию в Каир в воскресенье. Однако официальный представитель ХАМАС заявил Reuters, что сначала они будут ждать от египетских посредников информации о результатах переговоров с Израилем.

Стороны активизировали переговоры при посредничестве Катара и Египта о шестинедельной приостановке израильского наступления в обмен на предполагаемое освобождение 40 из 130 израильских пленных, удерживаемых в Газе.

ХАМАС пытается добиться прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Израиль исключил такую возможность, заявив, что в конечном итоге возобновит усилия по разрушению системы управления и военного потенциала ХАМАС.

ХАМАС также хочет, чтобы сотни тысяч палестинцев, покинувших город Газа и прилегающие районы на юг во время первого этапа войны, были возвращены на север. Один из израильских чиновников заявил, что его страна готова обсудить возможность возвращения только «некоторых» перемещенных лиц.

Более 32 тыс. палестинцев были убиты в ходе израильского военного наступления в секторе Газа, начиная с 7 октября, согласно данным палестинских органов здравоохранения.