ПОЛИТИКА
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Взрыв в сирийском Аазазе
Семь погибших и 30 раненых после взрыва автомобиля на рынке в сирийском городе Аазаз
Взрыв в сирийском Аазазе
Фото: АА / Others
31 марта 2024 г.

В результате взрыва автомобиля на оживленном рынке города Аазаз на севере Сирии, контролируемом оппозицией, погибли по меньшей мере семеро человек, еще тридцать получили ранения. Об этом агентству Reuters сообщили местные жители и спасатели.

Происшествие случилось в субботу вечером, когда люди собирались на рынке после ифтара в месяц Рамадан. «Время взрыва совпало с моментом, когда на рынке было особенно многолюдно из-за покупателей», — поделился Ясин Шалаби, ставший свидетелем взрыва.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Аазаз населен арабами и контролируется сирийской оппозицией, противостоящей режиму Башара аль-Асада. Город не сталкивался с подобными атаками более двух лет. Силы гражданской обороны сообщили о транспортировке тяжело раненых в местные больницы.

Жители и повстанцы северо-западной части страны, контролируемой оппозицией, давно подозревают в подобных акциях террористическую группировку YPG. Другие обвиняют группировки, лояльные Асаду.

ИСТОЧНИК:Reuters
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