Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о возможности отправки иностранных войск в Украину в долгосрочной перспективе.

«Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — сообщила она в интервью Financial Times.

Валтонен также одобрила подход французского президента Эммануэля Макрона, который создает неопределенность в отношении пределов поддержки Украины со стороны Запада.

В марте Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

После заявлений французского лидера представители большинства стран-участниц НАТО сообщили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Однако балтийские страны и Польша выразили поддержку инициативе Макрона.

Позднее в Службе внешней разведки РФ сообщили о подготовке Францией военного контингента в размере около 2 тыс. человек для отправки в Украину, а Кремль предупредил о «негативных» последствиях таких действий, вплоть до «непоправимых».