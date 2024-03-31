Эта информация содержится в обзоре Министерства обороны Великобритании от 31 марта.

Согласно опубликованному в X сообщению, анализ спутниковых снимков входа в порт Новороссийска показывает, что доступ к нему частично ограничен с помощью барж для предотвращения проникновения украинских надводных дронов.

После серии успешных атак Украины на Севастопольский порт Новороссийск приобрел ключевое значение для обеспечения безопасности основных сил Черноморского флота России.

Кроме того, британская разведка указывает на смену командования российским флотом. После эффективного использования Украиной надводных дронов для атак на морские и портовые цели России Виктор Соколов был заменен на вице-адмирала Сергея Пинчука.

Новый командир Черноморского флота, по данным разведки, принял дополнительные меры для усиления защиты, включая сужение прохода к портовым сооружениям.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.

В британской разведке отметили, что Днепровская флотилия, скорее всего, будет уязвимой для украинских надводных дронов, которые успешно уничтожают российские суда, действующие в Черном море.

Как отмечают британские аналитики, с помощью этого нового формирования РФ намерена охранять водные пути Днепра и острова, которые отделяют российские силы от подконтрольного Украине города Херсон.