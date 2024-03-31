В Австрии по обвинению в шпионаже в пользу России арестован бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт.

Об этом сообщает Der Standard. В данный момент Отт находится под стражей.

Прокуратура Вены занимается расследованием дела Эгисто Отта с 2017 года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, проведении тайной разведывательной деятельности, наносящей ущерб интересам Австрии, и нарушении государственной тайны.

Основанием для ареста Отта послужили данные о том, что он предоставлял российским агентам информацию с мобильных устройств ведущих австрийских чиновников.

Бывший зять Отта, предположительно участвовавший в этих незаконных действиях, также был взят под стражу. По адресам проживания Эгисто Отта и его бывшего зятя были проведены обыски.

Ранее Отт привлек внимание СМИ из-за связи с Яном Марсалеком, бывшим членом правления компании Wirecard. Утверждается, что Отт помогал Марсалеку в организации шпионской сети для России внутри BVT.

В сотрудничестве с Мартином Вайсом, экс-руководителем отдела BVT, он собирал разведданные, которые впоследствии передавались Марсалеку и российской стороне. Эти данные включали в себя информацию о журналистах в Европе и казахском оппозиционере.

Ранее СМИ сообщали, что Петр Бистрон, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и ее кандидат на выборах в Европейский парламент, якобы получал финансирование от пророссийской сети, выявленной европейскими спецслужбами.

По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, намереваясь повлиять на выборы в Европарламент.