Папа Римский Франциск в своем пасхальном обращении к верующим с балкона собора Святого Петра в Ватикане призвал к обмену военнопленными между Россией и Украиной, предложив использовать формулу «всех на всех».

«Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!», — заявил Франциск.

Кроме того, понтифик выступил за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа и доставку туда гуманитарной помощи.

«Я снова прошу, чтобы в Газе обеспечили доступ к гуманитарной помощи, и снова взываю к немедленному освобождению заложников, захваченных 7 октября 2023 года, и к незамедлительному перемирию в Газе», — сказал Франциск.

Папа Римский выразил призыв к прекращению всех войн, которые несут серьезные последствия для гражданского населения, особенно для детей. Он подчеркнул, что война представляет собой «поражение и абсурд», и выразил убеждение, что мир нельзя достичь средствами вооруженного насилия.

9 марта понтифик призвал Украину и Россию к переговорам «под белым флагом». После в Ватикане заявили, что «переговоры никогда не являются капитуляцией», а Франциск использовал термин «белый флаг», предложенный его собеседником, «чтобы указать сторонам на прекращение военных действий, перемирие, достигнутое посредством смелости переговоров».

Данное заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

«Я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить», — заявил Зеленский.