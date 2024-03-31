Строительство «Новой Европы»

Еще в декабре 2021 года на пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон раскрыл главную цель лидерства Франции в ЕС — сделать Европу более независимой, обладающей влиянием в мире и способной самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

В 2022 году, когда Франция взяла на себя роль председателя в Совете ЕС, президент Макрон пообещал, что ближайшие годы станут ключевыми для Европы.

«Для меня очень важно, чтобы Европа и Евросоюз были намного более самостоятельными. Это полезно для мирового порядка», — сказал Макрон в прошлогоднем интервью телеканалу CNN.

Французский президент выразил стремление к независимости прежде всего в сфере технологий, обороны и энергетики. Макрон выступил против того, чтобы Европа попадала в зависимое положение, и призвал добиваться большей политической автономности.

Пользуясь ситуацией глобальной нестабильности и ростом угроз, Париж начал активно прорабатывать схему безопасности обновленной и объединенной Европы. Разрабатывается долгосрочная стратегия оборонного производства, модернизация вооруженных сил, а также создание собственных сил быстрого реагирования.

В контексте безопасности Макрон не раз делал акцент, что Европе не стоит безоговорочно полагаться на защиту США и НАТО. По мнению президента Франции, в Европе необходимо выстраивать независимую систему противодействия угрозам.

«Сегодня мы должны радоваться тому, что администрация США поддерживает нас и приложила столько же усилий [по поддержке Украины], сколько и европейцы, что повышает нашу общую обороноспособность. Но будет ли эта администрация всегда таковой? Мы не можем этого сказать, мы не можем оставлять вопросы нашей коллективной безопасности выбору американских избирателей в ближайшие годы», — заявил Макрон на сессии форума по безопасности Globsec в 2023 году.

При этом проекты Макрона по созданию «независимой Европы» не ограничены лишь сферой безопасности. Среди главных предложений президента Франции — реализация европейской программы реформ. А именно: создание бюджета зоны евро с введением поста министра финансов этой зоны под контролем соответствующего парламента; налоговая и социальная конвергенция в ЕС; выработка общей политики регулирования миграции и «помощи развитию»; реформа общей сельхозполитики; дальнейшее сближение в экологической политике, защита климата и устойчивого развития; защита европейских компаний и рынков от недобросовестной конкуренции и негативных последствий глобализации; выдвижение единых межгосударственных списков кандидатов на выборах в Европарламент и уменьшение числа еврокомиссаров.

Исторический конкурент Франции за лидерство в ЕС Германия не всегда довольна радикальными инициативами Парижа. Ранее Берлин оставлял без внимания предложения Франции по превращению Европы в единую политическую силу, опасаясь в силу исторических причин брать на себя лидерство в Европе. Теперь же экономическая и политическая ситуация изменилась и Шольц больше не может игнорировать амбиции Макрона.

Традиционные трения во франко-немецких отношениях в контексте будущего Европы могут принять новый оборот, если Франция укрепит свои позиции как лидер в Евросоюзе. Согласно прогнозам МВФ, к концу 2030-х годов, если нынешние тенденции сохранятся, экономика Франции может превзойти немецкую.

Цель Франции довольно четко озвучил министр экономики Брюно Ле Мэр: потеснить немцев и стать первыми в Европе. В этом случае Париж, обладая статусом старшего партнера, сможет активнее влиять на европейскую политику, предлагать важные инициативы, такие как создание общеевропейской армии и усиление интеграции внутри стран ЕС, что подразумевает укрепление взаимосвязей внутри континента и уменьшение зависимости от США.

Макрон — новый Наполеон?

Заявления Макрона о возможном создании под руководством Франции военного контингента, готового при необходимости отправиться в Украину, вызвали бурные дебаты на Западе.

Отмечается, что идею президента Франции Эммануэля Макрона поддерживают Польша и страны Балтии, тогда как некоторые страны Европы и, в частности Германия, испугались столь резкого предложения Парижа.

«Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом», — заявил президент Франции, косвенно обвинив своих коллег в малодушии.

При этом в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину Макрон неоднократно звонил Путину, пытаясь убедить его в необходимости скорейшего отказа от новых шагов по оккупации территории соседнего государства.

В тот момент он объяснял свою инициативу тем, что «Запад не должен унижать президента Путина в Украине, чтобы сохранить шанс найти дипломатическое решение».

Однако к 2024 году мнение Макрона относительно договороспособности Москвы поменялось на прямо противоположное. По его словам, Франция больше не намерена придерживаться «красных линий» и что «все варианты возможны, если они полезны для достижения нашей цели: чтобы Россия проиграла войну».

Макрон подчеркивает, что Россия является соперником Франции и в случае ее успеха в войне против Украины «жизнь французов изменится. И в Европе больше не будет безопасности».

Кроме того, президент Франции продвигает новые инициатив ЕС по оказанию помощи Украине в случае ухудшения ситуации. Макрон отмечает, что Европа будет готова принять дополнительные меры, если обстановка на поле боя потребует этого.

В январе в Париже при участии более двадцати государств во главе с Францией и США было объявлено о создании коалиции «Артиллерия для Украины». Позже ЕС утвердил финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Решающую роль в этом, как отмечают в Париже, сыграл именно Эммануэль Макрон.

Спустя несколько недель президент Франции принял в Париже украинского лидера Владимира Зеленского и подписал с ним соглашение о гарантиях безопасности. В ходе встречи Макрон выразил свою позицию о необходимости усилить поддержку Украины в свете военных действий, развязанных Россией, и попыток Кремля дестабилизировать ситуацию в Европе.

Месть за потерю Африки и поиск альтернатив

За последние несколько лет Франция значительно утратила свои позиции как бывшая колониальная империя. В частности, влияние Парижа в Африки пришло к своему резкому завершению.

В конце июля 2023 года военные Нигера свергли легитимного президента Мохаммеда Базума и власть перешла к хунте, которая сразу же приостановила экспорт золота и урана во Францию. В сентябре 2022 года похожий переворот произошел в Буркина-Фасо. Кроме того, недовольство французским присутствием наблюдается в Сенегале.

Особую тревогу Франции вызвал захват власти в Мали, где пришедшая к руководству хунта пригласила в страну наемников ЧВК «Вагнер». Влияние российских наемников в этой части Африки особенно усилилось.

Париж прочитал эту череду переворотов однозначно: Россия выдавливает Францию из Африки. Впоследствии эти события значительно повлияли на мнение Макрона относительно опасности России.

Опасения Макрона подтвердил и президент Путин, заявив, что «африканцы не хотели работать с французами», а Россия им просто помогла.

«Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими экономическими операторами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами. Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны наших африканских друзей», — сказал Путин в интервью местным СМИ.

В свете потери влияния в Африке Франция начала расширять свое присутствие на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

На сегодняшний день Франция поставила в Армению несколько видов военной техники, в том числе около 20 бронетранспортеров «Бастион» для оснащения армии республики.

Планируется модернизация армянской армии, обучение военнослужащих и поставка оборудования оборонительного назначения. Особое внимание уделяется усилению противовоздушной обороны от БПЛА. Помимо этого, при посольстве Франции была создана новая оборонная миссия, которая «будет помогать ВС Армении и властям в вопросах обороны и защиты».

Таким образом Франция пытается выстроить альтернативную России архитектуру безопасности на Южном Кавказе через политическое влияние на Армению.

В контексте потери ресурсной базы в Африке Париж обратил свое внимание на богатый ураном регион Центральной Азии.

В прошлом году Макрон совершил официальные визиты в Казахстан и Узбекистан. Как пояснили в Елисейском дворце, Париж стремится углубить сотрудничество с государствами в сфере экономики, энергетическом секторе, в вопросах поставок критически важных материалов, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и обороны.

Париж особенно заинтересован в поставках урана в связи с прекращением добычи данного энергоресурса в Нигере. Макрон взял с собой в поездку в ЦА делегацию из 15 высокопоставленных представителей энергетического, горнодобывающего секторов, в частности компаний Electricite de France SA и инжиниринговой компании Assystem SA, строящей атомные станции.

Франция входит в пятерку главных стран-инвесторов Казахстана. Париж и Астана реализуют большие проекты в строительстве, энергетике, горнодобывающей и легкой промышленности. К слову, добыча урана в Казахстане составляет порядка 43% мирового запаса, что значительно больше объемов добычи Нигера.

Угроза правых

По словам ряда французских чиновников, план Макрона по борьбе с ростом популярности правого «Национального движения» в преддверии выборов в ЕС заключается в том, чтобы драматизировать борьбу с ультраправой партией, делая акцент на столкновении идеологий и угрозе со стороны России.

Стратегия Макрона на предстоящих выборах в Евросоюз направлена на две главные цели: мотивировать нерешительных избирателей проголосовать и укрепить лояльность своих сторонников, пытаясь одновременно уменьшить поддержку конкурентов из проевропейского лагеря. Однако, согласно последним данным опросов, эти усилия не приносят желаемых результатов.

Актуальное исследование IFOP показывает, что 30% французских избирателей проголосовали бы за крайне правых, в то время как 21% отдали бы голоса за коалицию Макрона.

Две недели назад Макрон призвал французский парламент проголосовать за военную поддержку Украины со стороны Франции, пытаясь привлечь внимание к неопределенной позиции ультраправых по отношению к России. Этот шаг французского лидера фактически вынудил обе палаты парламента занять позицию по оборонному соглашению с Украиной.

Таким образом Макрон усиленно пытается напомнить избирателям о прошлой близости Марин Ле Пен к Владимиру Путину.

Жордан Барделла, соратник Ле Пен и глава партии, возглавляющий список «Национального движения» на выборах в ЕС, отметил, что его партия поддерживает Украину, однако подвергает критике действующую власть за стирание «любых красных линий» в отношении России.

Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 6-9 июня. За ними последует обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета.