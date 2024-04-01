ХАМАС обвинил своих соперников из ФАТХ, контролирующей оккупированный Западный берег, в сотрудничестве с Израилем. Якобы ФАТХ отправила сотрудников своих сил безопасности в северную часть сектора Газа под прикрытием охраны грузовиков с гуманитарной помощью.

Высокопоставленный представитель министерства внутренних дел ХАМАС сообщил, что операция проводилась под руководством Маджеда Фараджа, главы разведки Палестинской администрации. ХАМАС утверждает, что шесть членов группы, которые сопровождали грузовики с гуманитарной помощью, проходящие через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом, были арестованы, и полицейские силы продолжают поиски остальных участников.

«Подозрительные силы безопасности, которые вчера проникли вместе с грузовиками Красного Полумесяца, полностью координировали свои действия с (израильскими) оккупационными силами», — заявил представитель ХАМАС, не предоставив доказательств.

Представитель Палестинской администрации опроверг обвинения ХАМАС. «Заявление так называемого министерства внутренних дел ХАМАС о въезде гуманитарной помощи в сектор Газа неверно», — говорится в заявлении.

Чиновник, ссылаясь на конфликт между Израилем и ХАМАС, заявил, что администрация Палестины на оккупированном Западном берегу не заинтересована в обмене комментариями, которые могут отвлечь внимание от «страданий нашего народа в секторе Газа, убийств, голода и перемещения, которые они переживают».

ХАМАС же ранее заявил, что всем сотрудникам полиции и боевикам приказано рассматривать любые силы, которые вошли в сектор Газа без согласования с движением, как «оккупационные». ХАМАС получил контроль над сектором Газа в 2007 году, через год после всеобщих выборов. С тех пор отношения между ним и ФАТХ оставались враждебными.

Попытки примирить обе стороны до сих пор не увенчались успехом из-за сложных вопросов разделения власти. Последний раунд межпалестинских переговоров в Москве 29 февраля — 2 марта не привел к прорыву. Лидеры ХАМАС заявили, что любые попытки исключить группировку из управления сектором Газа после окончания войны обречены на провал.