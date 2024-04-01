В Триполи, столице Ливии, в ночь на понедельник был совершен обстрел дома премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Согласно информации от агентства ЭФЭ, было выпущено не менее двух противотанковых ракет. Сообщений о пострадавших нет.

Силы безопасности, отвечающие за охрану резиденции премьер-министра, незамедлительно отреагировали на атаку, направив в район происшествия боевую технику для поиска и нейтрализации нападавших.

Дбейба находится во главе правительства национального согласия Ливии, которое получило признание от ООН.

В Ливии в течение долгого времени существует двойная власть: правительство национального согласия базируется в Триполи, тогда как на востоке страны действует временное правительство, поддерживаемое Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара.

С 2011 года, после смерти Муаммара Каддафи, Ливия погрузилась в глубокий политический кризис. В стране так и не удалось создать стабильный и единый орган управления, что привело к вспышке вооруженных конфликтов между различными группировками.

Эти столкновения со временем переросли в гражданскую войну, где главными противоборствующими сторонами стали международно-признанное временное правительство и ливийская национальная армия.

Данное противостояние продолжает вносить нестабильность в политическую и социальную жизнь страны, мешая установлению мира и порядка в Ливии.