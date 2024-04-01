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Горит «Уралмаш»
На российском машиностроительном заводе в Екатеринбурге произошел крупный пожар
Горит «Уралмаш»
На российском машиностроительном заводе в Екатеринбурге произошел крупный пожар / Others
1 апреля 2024 г.

В Екатеринбурге на машиностроительном заводе «Уралмаш» произошел крупный пожар. Черный дым виден из практически любой части города. Об этом сообщило издание RusNews.

МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось.

По словам очевидцев, полностью уничтожен цех №57, где предположительно и начался пожар.

Сообщается об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объеме находятся лакокрасочные материалы. В тушении пожара на заводе участвуют несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.

«Уралмаш» — одно из ведущих предприятий в РФ по производству оборудования для металлургии, энергетики и горнодобывающей промышленности.

Причины происшествия и число пострадавших на данный момент неизвестны. Официальные комментарии со стороны властей РФ также пока не последовали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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