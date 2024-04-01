Следственный комитет РФ заподозрил Манижу, артистку таджикского происхождения, в оправдании терроризма. Об этом сообщила Екатерина Мизулина, глава российской организации «Лига безопасного интернета».

Речь идет о видеопубликации Манижи от 27 марта в Instagram, где она назвала действия силовиков РФ по отношению к задержанным по делу теракта в «Крокусе» «публичной пыткой».

Манижа рассказала о своем детстве в Душанбе у своей бабушки, которой не стало 14 лет назад. Певица сообщила, что она рада, что ее бабушке не удалось застать происходящие в последнее время события.

«Еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа.

Манижа Сангин (известная как Манижа) — российская артистка и певица, родившаяся в Душанбе. Ее семья переехала в РФ в начале 1990-х во время гражданской войны в Таджикистане.

Артистка также занимается социальным активизмом, в том числе поддержкой трудовых мигрантов. В 2020 году она стала первым послом доброй воли ООН из России по делам беженцев.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» несколько вооруженных человек открыли автоматный огонь по посетителям и устроили поджог. Жертвами теракта, согласно последним данным, стали 144 человека, более 550 получили ранения.

Перед судом для избрания меры пресечения задержанные предстали с предположительными следами пыток — одного из задержанных доставили в суд из реанимации на инвалидной коляске, другой был с отрезанным ухом.