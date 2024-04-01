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Консульство Ирана в Дамаске разрушено авиаударом
Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в Сирии, есть погибшие, в том числе высокопоставленные иранские гвардейцы
Консульство Ирана в Дамаске разрушено авиаударом
Дамаск / Photo: Reuters
1 апреля 2024 г.

По Дамаску в понедельник был нанесен авиаудар, в результате которого здание консульства Ирана в столице Сирии было полностью разрушено. Об этом сообщили иранские и сирийские СМИ, обвинив в ударе Израиль.

Источник в органах безопасности Ливана в беседе с Reuters сообщил, что одним из погибших в результате авиаудара был Мохаммад Реза Захеди, старший командир Революционной гвардии Ирана. Иранское государственное телевидение сообщило, что погибли несколько иранских дипломатов.

Репортеры Reuters, прибывшие на место происшествия в районе Меззех сирийской столицы, увидели дым, поднимающийся из-под обломков здания, которое было разрушено, и машины экстренных служб, припаркованные на улице. На столбе перед обломками висел иранский флаг.

На месте происшествия были замечены министры иностранных дел Сирии и Ирана.

Израиль, который неоднократно наносил удары по иранским целям во время шестимесячной войны в Газе, традиционно отказался комментировать инцидент.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — сообщил представитель израильских вооруженных сил.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что в результате израильского удара погибли пять человек. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о неустановленном числе погибших и раненых.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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