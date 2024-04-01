Американские дипломаты могли быть мишенью для российского звукового оружия, утверждают The Insider, Der Spiegel и CBS. Загадочные симптомы так называемого гаванского синдрома, с которыми сталкивались американские дипломаты в последние годы, связаны с российским разведывательным подразделением. Об этом говорится в совместном расследовании СМИ, опубликованном в понедельник.

Впервые о гаванском синдроме стало известно в 2016 году, когда американские дипломаты в столице Кубы сообщили, что заболели и слышат пронзительные звуки по ночам. Это вызвало предположения о нападении иностранного субъекта с использованием неустановленного гидролокационного оружия. О других симптомах, включая кровь из носа, головные боли и проблемы со зрением, позже сообщили сотрудники посольств в Китае, Европе и столице США Вашингтоне.

В ходе расследования, которое длилось год, «были обнаружены доказательства того, что необъяснимые аномальные случаи со здоровьем, также известные как «гаванский синдром», могут быть связаны с использованием оружия направленной энергии, которым владели сотрудники подразделения 29155 ГРУ», - говорится в докладе. Российское подразделение военной разведки 29155 отвечает за зарубежные операции и обвиняется в нескольких международных инцидентах, включая попытку отравления перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.

В понедельник Москва назвала эти обвинения беспочвенными.

«Тема обсуждается в прессе уже много лет. И с самого начала чаще всего ее связывают с российской стороной», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции.

«Но никто так и не опубликовал никаких убедительных доказательств, так что все это не более чем беспочвенные и необоснованные обвинения», - сказал он.

Вашингтон закрыл иммиграционный офис в Гаване в 2018 году в рамках изменения политики США в отношении Кубы, а также в ответ на возникшие тогда опасения, что гаванский синдром был результатом микроволновой или другой электронной атаки.

В 2022 году разведка США также заявила, что интенсивная направленная энергия из внешнего источника могла вызвать некоторые случаи гаванского синдрома, официально известные как «аномальные случаи со здоровьем» (AHI).

Однако в марте 2023 года разведывательные службы пришли к выводу, что «нет достоверных доказательств того, что у иностранного противника есть оружие или устройство сбора информации, вызывающее AHI». Вашингтон объявил о возобновлении работы своего иммиграционного офиса в Гаване в августе 2023 года.

Совместное расследование предполагает, что первые случаи гаванского синдрома могли произойти в Германии на два года раньше, чем случаи, зарегистрированные в Гаване в 2016 году и давшие синдрому название.

«Вероятно, двумя годами ранее во Франкфурте-на-Майне произошел случай, когда сотрудник американского правительства, находившийся в консульстве, был лишен сознания под воздействием чего-то похожего на мощный энергетический луч», - говорится в докладе.

В июле 2021 года газета The New Yorker писала, что около двух десятков сотрудников американской разведки, дипломатов и других государственных служащих в Австрии сообщили о проблемах, похожих на гаванский синдром. США тогда направили медицинских и научных экспертов для изучения предполагаемых атак, а пострадавших подвергли тщательному обследованию, чтобы попытаться разобраться в их недугах.