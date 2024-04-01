Иран сохраняет за собой право на ответные меры и сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора. Об этом в ответ на авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Слова Канани были опубликованы в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

Согласно иранскому агентству Tasnim, среди погибших в результате удара израильских ВВС числится генерал Революционной гвардии Ирана Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Рахими был заместителем бригадного генерала Революционной гвардии Мохаммада Резы Захеди, который также погиб при нападении на дипломатическую миссию.

Ранее посол Иран в Дамаске Хосейн Акбари сообщил, что в результате атаки «сионистского режима» погибло от пяти до семи человек.

«Позже мы объявим имена и [уточненное] число погибших», — добавил он. Акбари также подтвердил, что в результате удара могли погибнуть иранские дипломаты и военные советники.

Напомним, по данным Tasnim, пять человек погибли и еще 12 пострадали в результате авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Кроме Захеди и его заместителя, Press TV сообщает и о других жертвах атаки.