Законодательное собрание Израиля в понедельник приняло новый закон, открывающий путь к закрытию вещания новостной сети Al Jazeera в стране. Этот закон позволяет временно запрещать иностранные новостные сети, которые правительство сочтет угрозой национальной безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет «действовать немедленно», чтобы ввести закон против Al Jazeera. Он обвинил финансируемый Катаром новостной канал в поддержке нападения ХАМАС на Израиль и в том, что он служит рупором этой организации.

«Я намерен немедленно принять меры в соответствии с новым законом, чтобы прекратить деятельность канала», - написал Нетаньяху на платформе X.

Закон был принят Кнессетом (парламентом) Израиля во втором и третьем чтении на пленуме Кнессета 71 голосами против 10. Об этом сообщает Times of Israel. Приказы о закрытии иностранных информационных агентств, представляющих угрозу национальной безопасности, могут действовать только в течение 45 дней, но могут быть продлены еще на такой же период. При этом срок действия закона истекает 31 июля.

Несмотря на то, что и Израиль, и США критически относятся к освещению «Аль-Джазирой» событий в Палестине и Израиле, Белый дом заявил, что обеспокоен принятием этого закона.

«Мы видели сообщения, и <…> если это правда, то подобный шаг вызывает беспокойство. Мы верим в свободу прессы. Он важна», - заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Армия Израиля обвиняла журналиста Al Jazeera Исмаила Абу Омара в том, что он является участником ХАМАС. Абу Омар был тяжело ранен в феврале во время израильского авиаудара в районе контрольно-пропускного пункта Рафах в Газе и Египте и отправлен на лечение в Доху.

Комитет по защите журналистов заявил тогда, что «глубоко встревожен» тем, что в результате израильского авиаудара пострадали и Абу Омар, и внештатный оператор Ахмед Матар.