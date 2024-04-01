Израильские офицеры и солдаты признали, что большинство погибших, которых армия классифицирует как «террористов» во время войны в секторе Газа, на самом деле являются гражданскими лицами. Израильская газета Haaretz собрала свидетельства офицеров и солдат, воевавших в Газе во время войны, которая продолжается с 7 октября 2023 года.

«Израильская армия утверждает, что с начала войны в Газе было убито 9 тыс. террористов», - говорится в материале.

Израильские чиновники и солдаты при этом заявили Haaretz, что «зачастую это гражданские лица, единственным преступлением которых было пересечение невидимой линии, проведенной израильской армией».

«Нам прямо сказали, что даже если подозреваемый вбегает в здание, в котором находятся люди, мы должны открыть огонь по зданию и убить его, даже если пострадают другие люди», - рассказал газете один из солдат.

Согласно показаниям офицеров и солдат, израильская армия открывает огонь по всем, кто входит в установленную ею «зону поражения», будь то вооруженные или гражданские лица.

Один из офицеров запаса сказал, что «на практике террористом считается любой, кого армия убила в районах, где действуют ее войска».

«Они спрашивают, сколько их, и я называю цифру, основанную на том, что мы видим и понимаем на месте, <…>, но никто не может с уверенностью определить, кто из них из ХАМАС, а кто попал в зону боевых действий израильских сил», - добавил он.

За время после вторжения Израиля в сектор Газа в октябре 2023 года погибло более 32 800 палестинцев.