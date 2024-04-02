ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Татарстан впервые под ударом
Власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Это первая с начала войны атака беспилотников на Татарстан
Татарстан впервые под ударом
ОЭЗ "Алабуга", 2 апреля 2024 года / Фото: соцсети / Others
2 апреля 2024 г.

В городах Елабуга и Нижнекамск Татарстана произошла атака беспилотников на местные предприятия входящие в особую экономическую зону (ОЭЗ). По информации ТАСС, полученной от пресс-службы главы региона, зафиксированы травмы у шести человек.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате атаки БПЛА «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен».

Согласно заявлению пресс-службы ОЭЗ «Алабуга» объектом нападения двух дронов стало студенческое общежитие. По данным российских телеграм-каналов в Елабуге был поврежден комплекс хостелов, возведенный для работников ОЭЗ и студентов колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году.

После вторжения России в Украину в ОЭЗ «Алабуга» было создано производство иранских ударных дронов «Шахед», принятых на вооружение российской армии под названием «Герань-2».

Их сбором занимаются студенты колледжа «Алабуга Политех», говорится в расследовании журналистов нескольких изданий. По некоторым данным, для ударов по территории Украины только осенью 2023 года было использовано более 600 таких дронов.

Ранее в Украине заявили о разработке модели беспилотников способных пролететь более тысячи километров. Об этом рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью немецкой газете Die Welt.

«Большинство используемых дронов имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км», − заявил украинский министр.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us