В городах Елабуга и Нижнекамск Татарстана произошла атака беспилотников на местные предприятия входящие в особую экономическую зону (ОЭЗ). По информации ТАСС, полученной от пресс-службы главы региона, зафиксированы травмы у шести человек.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате атаки БПЛА «серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен».

Согласно заявлению пресс-службы ОЭЗ «Алабуга» объектом нападения двух дронов стало студенческое общежитие. По данным российских телеграм-каналов в Елабуге был поврежден комплекс хостелов, возведенный для работников ОЭЗ и студентов колледжа «Алабуга Политех» в 2022 году.

После вторжения России в Украину в ОЭЗ «Алабуга» было создано производство иранских ударных дронов «Шахед», принятых на вооружение российской армии под названием «Герань-2».

Их сбором занимаются студенты колледжа «Алабуга Политех», говорится в расследовании журналистов нескольких изданий. По некоторым данным, для ударов по территории Украины только осенью 2023 года было использовано более 600 таких дронов.

Ранее в Украине заявили о разработке модели беспилотников способных пролететь более тысячи километров. Об этом рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью немецкой газете Die Welt.

«Большинство используемых дронов имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км», − заявил украинский министр.