Пресс-секретарь американского Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что КНДР продолжает поставлять оружие России для использования в войне против Украины и сотрудничество между двумя странами активно развивается.

«Мы считаем, что партнерство продолжает процветать, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России», — сказала пресс-секретарь Пентагона.

Сингх отметила, что у ведомства имеются данные, подтверждающие продолжение военной поддержки Москвы со стороны Пхеньяна.

«Мы продолжаем видеть, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы продолжать получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы будем продолжать стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло», — отметила Сингх.

Ранее Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и двух судов за военное сотрудничество с КНДР, которое запрещено Совбезом ООН.

В марте мониторинговая группа ООН, занимающаяся контролем за соблюдением санкций против КНДР, представила доклад, в котором детально описаны случаи поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Документ содержал информацию, предоставленную различными государствами.

Американские исследователи, анализируя спутниковые изображения портов и железнодорожных узлов, установили, что с августа 2023 года КНДР могла поставить России более 2,5 млн единиц боеприпасов. Генеральная прокуратура Украины подтвердила факты использования российскими войсками северокорейских ракет в ходе обстрелов территории Украины.