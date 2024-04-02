Верховный лидер Али Хаменеи и президент Ирана Ибрагим Раиси осудили авиаудары Израиля по иранскому посольству в Дамаске, в результате которых погибли три высокопоставленных командира Революционной гвардии.

Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по иранскому консульству в Дамаске.

«Противный режим получит возмездие от рук наших храбрых людей. <...> Мы заставим их пожалеть об этом преступлении», — цитирует Хаменеи его пресс-служба.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль пожалеет о совершенном авиаударе по комплексу иранского консульства в Дамаске. «Этот акт является наглым нарушением международного права», — сказал он, пообещав, что Иран непременно ответит на удары.

Авиаудар, который привел к гибели трех генералов сил «Кудс» и четырех других офицеров, вызвал волну протестов среди сторонников правительства, которые вышли на улицы, призывая к мести Израилю.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан сообщил о вызове швейцарского посла для передачи сообщения Вашингтону, в котором подчеркивается, что «США должны ответить» за действия своего союзника Израиля.

В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон отметила, что «Соединенные Штаты не имели отношения к удару и не были о нем заранее проинформированы».

По всему Ирану, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан, прошли массовые протесты с требованиями мести Израилю и США, где звучали лозунги «Смерть Израилю» и «Смерть Америке».

Эти события совпали с двумя важными иранскими праздниками, усилив эмоциональный отклик общественности.

Пользующаяся поддержкой Ирана ливанская группировка «Хезболла» также пообещала отомстить за авиаудар, заявив, что «это преступление не останется без наказания и мести».