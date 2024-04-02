В результате совместной операции украинской разведки и Службы безопасности Украины был атакован и поврежден один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в российском Нижнекамске. Об этом сообщает «Украинской правда» со ссылкой на источники в СБУ и ГУР.

Атака дальнобойным дроном привела к пожару на установке первичной переработки нефти с мощностью 8 млн тонн в год, что составляет 2,6% от годовой переработки России.

Источники ГУР и СБУ подчеркнули, что не собираются прекращать атаковать военную инфраструктуру России, чтобы она имела все меньше возможностей финансировать войну против Украины.

«Мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать поток нефтедолларов в российский военный бюджет, поэтому «хлопок» на российских НПЗ и других производствах будет продолжаться и усиливаться», — заявили собеседники газеты.

Спецоперация была частью утренней атаки БПЛА на промышленные объекты Татарстана, включая Елабугу и Нижнекамск.

Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предостерегая о риске роста цен на нефть в преддверии американских выборов и возможных ответных мерах со стороны Москвы.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский признал, что реакция США на ряд атак, совершенных украинскими силами по российским НПЗ «не была позитивной».