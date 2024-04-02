ТУРЦИЯ
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Турция раскритиковала Израиль за удар по Дамаску
Анкара осудила ракетный удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные генералы Революционной гвардии Ирана
Турция раскритиковала Израиль за удар по Дамаску
Министерство иностранных дел Турции / Фото: МИД Турции / Others
2 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением действий Израиля после ракетного удара, нанесенного по дипломатическому кварталу в Дамаске, где было разрушено здание консульства Ирана.

«Мы осуждаем нападение Израиля на иранское посольство в Дамаске, — говорится в официальном заявлении ведомства. — Израиль добавил новое нарушение международного права к совершенным им в последнее время. Мы обеспокоены тем, что данный акт приведет к конфликту, который затронет весь регион. Призываем все заинтересованные стороны действовать с умом, сдержанностью и соблюдать международное право».

Накануне израильская армия нанесла удар по кварталу Меззе на западе Дамаска, в котором располагаются дипломатические представительства Ирана. В результате атаки погибло не менее 13 человек, включая семерых иранских военных советников и шестерых граждан Сирии. Среди погибших оказались два высокопоставленных генерала Революционной гвардии Ирана.

Иранский посол Хосейн Акбари, находившийся в зоне атаки, выжил. Также сообщается, что ракетный удар повредил виллы, используемые для встреч с представителями ливанских и палестинских организаций.

Этот инцидент вызвал волну осуждения со стороны международного сообщества, в том числе со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Израильские официальные лица подтвердили газете The New York Times свою причастность к атаке на консульство Ирана, отрицая при этом дипломатический статус здания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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