ПОЛИТИКА
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В Грузии могут появиться «иноагенты»
Лидер парламентского большинства Грузии заявил о повторном внесении законопроекта об «иноагентах», несмотря на масштабные протесты против закона годом ранее
В Грузии могут появиться «иноагенты»
Протесты против законопроекта об иноагентах в марте 2023 года, Тбилиси / Photo: Reuters
3 апреля 2024 г.

Правящая партия Грузии заявила в среду, что вновь вносит на рассмотрение законопроект об «иностранных агентах». Об этом сообщил лидер парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Год назад законопроект был отозван после масштабных протестных акций. Противники законопроекта назвали его местной версией российского закона, который власти РФ используют для подавления инакомыслия уже более 10 лет.

Мдинарадзе сообщил, что решение повторно рассмотреть законопроект принято после «консультации с политсоветом партии». Лидер парламентского большинства добавил, что государство обеспокоено иностранным финансированием неправительственного сектора, назвав эти операции «непрозрачными».

Текст документа практически полностью совпадает с текстом отозванного в прошлом марте законопроекта, о чем сообщает грузинский телеканал «Формула». Телеканал отмечает, что единственное существенное отличие состоит в терминологии — в новой версии «иноагента» заменили на «организацию — проводник интересов иностранной силы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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