Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что Киеву выгодны межнациональные распри в России.

По его словам, СНБО уже начал кампанию психологической войны (psyops), чтобы дестабилизировать российское общество. В частности, как отметил Коваленко, Киев разжигает антииммигрантские настроения после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Власти РФ обвинили в теракте четырех граждан Таджикистана. Это вызвало волну ксенофобии против таджиков, проживающих в России. В последние дни поступают сообщения об избиениях и поджогах, а также о депортациях и незаконных задержаниях таджиков.

Ответственность за теракт в Подмосковье взяла на себя группировка «‎ДАЕШ-Хорасан»‎. Эту же информацию подтвердили разведслужбы США и ЕС. Несмотря на это, Кремль попытался обвинить Украину. Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил, что террористы двигались в сторону границы с Украиной, где для них якобы было подготовлено окно для перехода.

«Произошедший теракт вызвал национальный раскол в России, и, конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации. Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию», — заявил Коваленко.

Представитель СНБО отметил, что на фоне роста ксенофобии по отношению к таджикам уже были призывы объединиться и дать отпор из-за неуважения по национальному признаку. Коваленко также добавил, что спецслужбы Украины пытались развязать кампанию для негативного отношения к чеченцам в РФ.

Россия состоит почти из 200 этнических групп и 21 национальной республики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью теракта в «Крокус Сити Холле» было разжигание ксенофобии. Политик призвал не допустить раскола на национальной почве в стране.