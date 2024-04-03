Нефтяной разлив, занимающий площадь около 7 кв. км, был обнаружен в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море. С такой информацией выступила исполнительный директор казахстанского общественного центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова со ссылкой на данные европейского спутника Sentinel-1A.

«По данным космического мониторинга 30 марта сего года в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив <...> Площадь разлива около 7 кв. км, пятно дрейфовало на север Каспийского моря», — сообщила Чернова в Facebook. Чернова предполагает, что причинами могут быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче, либо авария судов обслуживания.

В Казахстане информацию о разливе нефти пока не подтвердили. «При эксплуатации морского комплекса на Кашагане за весь период не было ни одного разлива нефти. Поэтому мы сейчас занимаемся проверкой информации. Идет анализ снимка из космического мониторинга, который показывает неоднозначную картину. То есть показывает это как природное явление», — заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Он добавил, что экологи работают на месте, проводится забор проб воды по всей акватории и пока разлив нефти не подтверждается.

NCOC (North Caspian Operating Company) является оператором проекта добычи нефти на месторождении Кашаган в Казахстане, одном из крупнейших нефтяных месторождений, открытых в последние десятилетия. Извлекаемые запасы Кашагана оцениваются экспертами в 9-13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча в данном регионе стартовала осенью 2016 года.