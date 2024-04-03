Гуманитарная помощь, предназначенная для сектора Газа, возвращается на Кипр после того, как Израиль убил семерых сотрудников организации World Central Kitchen (WCK). Об этом заявили кипрские чиновники во вторник, сообщает Reuters. Базирующаяся в США благотворительная организация заявила, что приостанавливает свою работу на оккупированной палестинской территории.

Израиль нанес авиаудар по автоколонне WCK в ночь на понедельник после того, как сотрудники организации выгрузили 100 тонн продовольственной помощи с баржи, приплывшей с Кипра.

Представитель МИД Греческой Администрации Южного Кипра Теодорос Гоцис заявил во вторник, что около 100 тонн помощи было доставлено до того, как международная благотворительная организация приостановила свою деятельность после того, как ее работники были убиты в результате израильского удара. Баржа была частью флотилии из четырех судов, которая отплыла из Ларнаки 30 марта. Еще одно судно с 240 тоннами продовольствия, «Дженнифер», начало возвращаться на Кипр во вторник после приостановки деятельности WCK.

«Им удалось разгрузить только одну баржу», — сказал Reuters кипрский чиновник. «Одна треть [груза помощи] была доставлена, а две трети возвращаются».

Нападение в понедельник стало серьезной неудачей в попытках ускорить доставку помощи в Газу, где около миллиона палестинцев находятся на грани голода в результате израильского военного наступления, в ходе которого погибло почти 33 тыс. человек. Большинство погибших — дети и женщины. Более 2 млн палестинцев страдают от острого недоедания.

Израиль заявил, что авиаудар был «трагическим» и непреднамеренным. WCK заявила, что координировала свои действия с израильскими военными, а две бронированные машины были украшены логотипом благотворительной организации.

ОАЭ, которые были основным спонсором деятельности WCK по оказанию помощи через морской коридор, заявили, что приостанавливают оказание гуманитарной помощи через этот канал до получения дальнейших гарантий безопасности и проведения полного расследования, сообщил представитель правительства.

«Трагические события не должны обескуражить нас. Мы должны удвоить усилия по доставке помощи в Газу», — заявил президент Греческой Администрации Южного Кипра Никос Христодулидис после встречи с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

По данным кипрских чиновников, три судна перевозили готовые к употреблению продукты, включая рис, макароны, муку, бобовые, консервированные овощи и белки, которых хватит на приготовление более миллиона блюд, а также финики, которые традиционно едят, чтобы прервать ежедневный пост в священный месяц Рамадан.

WCK работает в Газе с октября, доставляя продовольствие наземными маршрутами, а также участвуя доставке по воздуху. В марте организация открыла первый морской коридор для доставки помощи в Газу с Кипра. Первым им воспользовалось судно Open Arms, доставившее 200 тонн продовольствия, воды и другой помощи.

Глава МИД Греческой Администрации Южного Кипра Константинос Комбос заявил, что авиаудар был нанесен в 12 км от места выгрузки помощи — импровизированного причала, созданного благотворительной организацией. По его словам, у работников гуманитарной организации незадолго до этого закончилась смена по разгрузке, которая должна была возобновиться утром во вторник.