Выступая на мероприятии в Мичигане, экс-президент США и вероятный кандидат в президенты на грядущих выборах Дональд Трамп появился с сотрудниками правоохранительных органов и перечислил несколько преступлений, совершенных представителями других народов, аргументируя необходимость ужесточения миграционного контроля.

В своей речи Трамп упомянул 22-летнюю студентку из Джорджии Лейкен Райли, которая предположительно была убита мигрантом из Венесуэлы.

Перечислив несколько преступлений, предположительно совершенных иммигрантами, Трамп назвал мигрантов «животными».

«Демократы говорят не называть их животными, они люди. Но я говорю: нет, они не люди, они не люди, они животные. <…> Я буду использовать слово «животные», потому что они такими и являются», - сказал экс-президент США.

Профессор Беркли и бывший министр труда Роберт Райх сказал, что видеозапись этого выступления является очередным доказательством «фашистской риторики» Трампа.

В своих выступлениях Дональд Трамп часто заявляет, что мигранты, незаконно пересекающие границу с Мексикой, сбежали из тюрем в своих странах и способствуют всплеску преступности, в том числе насильственной, в США.

Однако в своих заявлениях Трамп как правило ограничивается лишь примерами единичных инцидентов, не приводя статистику в поддержку своих тезисов. Во вторник он также повторил, что латиноамериканские страны намеренно отправляют своих преступников в Соединенные Штаты.

Хотя имеющиеся данные об иммиграционном статусе преступников в Соединенных Штатах скудны, исследователи говорят, что люди, живущие в США нелегально, не совершают насильственных преступлений чаще, чем сами американцы.