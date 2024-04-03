Роберт Кеннеди-младший, заявивший о своем намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, выразил мнение, что действующий президент Джо Байден представляет большую угрозу для американской демократии, чем его оппонент Дональд Трамп.

«Байден представляет гораздо большую угрозу для демократии», — заявил Кенеди-младший в интервью телеканалу CNN.

По словам политика, Байден «пользуется своей властью для того, чтобы заставить владельцев социальных сетей открыть портал и дать к нему доступ» спецслужбам.

«Президент Байден является первым кандидатом на переизбрание, первым президентом в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических выступлений, а также для цензуры, направленной против оппонента», — подчеркнул Кеннеди-младший.

Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, ранее утверждал, что ему было предложено рассмотреть возможность занять пост вице-президента в команде Дональда Трампа. Однако Кеннеди отклонил это предложение. В ответ Дональд Трамп заявил, что данная информация является ложью.

В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в президенты от Демократической партии, но впоследствии выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата.

Кеннеди-младший позиционирует себя как борец за правду и заявляет о своей цели прекратить «коррумпированное сотрудничество между государством и корпорациями», которые, по его словам, стремятся «отравить наших детей и народ с помощью химикатов и фармацевтических средств» и «уничтожить средний класс». Кроме того, политик выступает за диалог с Россией и заявил, что нынешняя администрация США ошибочно полагает, что ослабление Москвы служит американским национальным интересам.

Согласно публикации Axios, Джо Байден проявляет серьезную обеспокоенность по поводу нарастающей популярности Роберта Кеннеди-младшего и инициировал кампанию по борьбе с ним.. Демократическая партия пытается выявить возможные нарушения избирательного законодательства со стороны Кеннеди, в то время как сам Байден стремится найти поддержку среди членов клана Кеннеди.