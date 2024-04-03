40-летняя Анастасия Метин, которая десять лет назад вышла замуж за Дервиша Метина из Сиваса и переехала в его родное село, была избрана первой женщиной-старостой в истории Каракузулу.

Анастасия познакомилась с Дервишем, когда тот работал оператором бульдозера в Кыргызстане. После свадьбы пара решила поселиться в Каракузулу. Здесь, в селе с 15 домохозяйствами и 30 избирателями, Анастасия вступила в выборную гонку и победила, получив 11 из 22 возможных голосов.

Имея образование ветеринара, Анастасия занималась животноводством, пользуясь уважением и поддержкой сельчан. Ее инициативность и стремление помогать, особенно пожилым людям, завоевали любовь и уважение среди местных жителей.

Анастасия поделилась своими планами по улучшению жизни в селе. Новый глава намерена заняться асфальтированием дорог, устранением проблем с водоснабжением и электричеством, а также строительством здания для сельсовета.

«Я очень люблю работать, вместе мы всего добьемся», — заявила Метин.

Ее муж, Дервиш, поддерживает стремления жены и гордится ее достижениями. Местные жители, включая бывшего старосту Исмета Ишика, также выразили свою поддержку и уверенность в успехе Анастасии на посту старосты.

Метин подчеркнула, что для нее особая гордость быть первой женщиной-старостой села, и поблагодарила тех, кто за нее голосовал.