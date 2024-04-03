ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Кыргызская девушка возглавила село в Турции
Анастасия Метин из Кыргызстана была избрана первой женщиной-старостой в истории села Каракузулу
Кыргызская девушка возглавила село в Турции
Анастасия Метин / Photo: AA
3 апреля 2024 г.

40-летняя Анастасия Метин, которая десять лет назад вышла замуж за Дервиша Метина из Сиваса и переехала в его родное село, была избрана первой женщиной-старостой в истории Каракузулу.

Анастасия познакомилась с Дервишем, когда тот работал оператором бульдозера в Кыргызстане. После свадьбы пара решила поселиться в Каракузулу. Здесь, в селе с 15 домохозяйствами и 30 избирателями, Анастасия вступила в выборную гонку и победила, получив 11 из 22 возможных голосов.

Имея образование ветеринара, Анастасия занималась животноводством, пользуясь уважением и поддержкой сельчан. Ее инициативность и стремление помогать, особенно пожилым людям, завоевали любовь и уважение среди местных жителей.

Анастасия поделилась своими планами по улучшению жизни в селе. Новый глава намерена заняться асфальтированием дорог, устранением проблем с водоснабжением и электричеством, а также строительством здания для сельсовета.

«Я очень люблю работать, вместе мы всего добьемся», — заявила Метин.

Ее муж, Дервиш, поддерживает стремления жены и гордится ее достижениями. Местные жители, включая бывшего старосту Исмета Ишика, также выразили свою поддержку и уверенность в успехе Анастасии на посту старосты.

Метин подчеркнула, что для нее особая гордость быть первой женщиной-старостой села, и поблагодарила тех, кто за нее голосовал.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us