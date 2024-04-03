На совещании, проведенном 2 апреля под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, обсуждались вопросы улучшения доступа граждан страны к зарубежному рынку труда.

По сообщению пресс-службы президента Шавката Мирзиёева в посольствах и консульствах страны в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии и Японии скоро появятся должности атташе по трудовой миграции. Кроме того, при дипломатической миссии Узбекистана в Саудовской Аравии будет создана должность представителя Агентства по внешней трудовой миграции.

Эти инициативы являются частью более широкой программы, направленной на облегчение доступа узбеков на международные рынки труда и на оказание поддержки возвращающимся на родину трудовым мигрантам. Помимо введения новых должностей, Узбекистан планирует ряд мер направленных на улучшение условий для своих граждан за рубежом, включая подготовку кадров, языковое обучение и финансовую поддержку.

За рубежом работают несколько миллионов граждан Узбекистана, большинство из которых уехали на заработки самостоятельно. С помощью Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости за последние два года работу в развитых странах получили 70 тыс. человек.

После предложенных изменений Агентство по внешней трудовой миграции предложено преобразовать в орган управления в форме государственного учреждения. Директор агентства будет одновременно заместителем министра занятости и руководителем Фонда поддержки трудовых мигрантов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве участились случаи нарушения прав мигрантов из стран Центральной Азии. В России наблюдается усиление проверок иностранцев, многие из которых, по мнению юристов, проводятся с нарушением законодательства. Мигранты зачастую доставляются в полицейские участки группами, где их могут удерживать на протяжении нескольких часов.

Ранее правозащитники сообщали, что только за первые дни после нападения на концертный зал за помощью обратились тысячи мигрантов, которые столкнулись с проверками со стороны российских силовиков.