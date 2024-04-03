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Россия и Украина спорят о мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России готовится мобилизация. В Москве эти планы отрицают
Россия и Украина спорят о мобилизации
Зеленский заявил, что в России готовится мобилизация / Photo: Reuters
3 апреля 2024 г.

«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии.

В марте издание «Вёрстка» сообщило о готовящейся мобилизации дополнительных 300 тысяч человек «для наступления на Харьков».

«Следующий по плану — Харьков с сохранением города. А это возможно только в случае окружения. Не хватает 300 тысяч. Поэтому всё уже готово к мобилизации 2.0», — передает издание слова источника, близкого к Администрации президента и Минобороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планирующейся в России дополнительной мобилизации.

«Это неправда», — сказал Песков.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также прокомментировал слова президента Украины.

«Нам она [мобилизация] не нужна, у нас отлаженная система комплектования наших вооруженных сил», — заявил Картаполов.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв прокомментировал слова президента Украины следующим образом: «Кто он такой, чучело, чтобы говорить о чем-то. На сегодняшний день мы свободно набираем добровольцев в ВС и не нуждаемся ни в какой мобилизации».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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