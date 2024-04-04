Британский премьер Риши Сунак намекнул, что готов поддержать запрос консервативных членов парламента и вывести Великобританию из Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ). Он отметил, что пойдет на этот шаг, если европейский суд заблокирует его план по высылке нелегальных мигрантов и беженцев в Руанду.

«Я считаю, что все планы соответствуют всем нашим международным обязательствам, включая Конвенцию по правам человека. Но я действительно считаю, что безопасность границ и обеспечение контроля над нелегальной миграцией важнее, чем членство в иностранном суде, потому что это фундаментально для нашего суверенитета как страны», — подчеркнул политик.

Консервативные депутаты правого толка уже давно призывают покинуть ЕСПЧ для реализации ряда законов, которые нарушают права человека и вызывают протест у правозащитников.

3 апреля Риши Сунак в очередной раз поддержал свой подход к депортации нелегальных мигрантов в Руанду, чтобы разрешить миграционный кризис.

Ранее премьер-министр сопротивлялся призывам консерваторов, но отмечал, что готов игнорировать постановления ЕСПЧ, если это потребуется для реализации его плана по Руанде. Согласно этой схеме, некоторых просителей убежища, прибывающих в Великобританию, отправят в Руанду для рассмотрения их заявлений там.

«Это означает очень ясно и однозначно, что если вы незаконно приедете в нашу страну, вы не сможете остаться, и мы сможем вернуть вас либо домой, если это безопасно, но если это не безопасная альтернатива, тогда в дело вступает Руанда», — пояснил Сунак.

Ранее в этом году судьи ЕСПЧ предположили, что план премьера может противоречить Конвенции по правам человека. Примечательно, что Лондон был среди создателей этой самой конвенции в 1953 году.