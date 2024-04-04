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Песков про РФ и НАТО: это уже прямое столкновение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения России и НАТО «прямой конфронтацией»
Песков про РФ и НАТО: это уже прямое столкновение
Дмитрий Песков / Photo: Reuters
4 апреля 2024 г.

Россия и НАТО сейчас находятся в «прямой конфронтации», заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, в то время как представители Североатлантического альянса отмечали 75-летний юбилей военно-политического блока.

«По сути, отношения скатились до уровня прямой конфронтации», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

«НАТО уже была вовлечена в конфликт вокруг Украины и продолжает продвигаться к нашим границам и расширять свою военную инфраструктуру в сторону наших границ», — сказал он журналистам.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что после окончания холодной войны Запад обманул Россию, поскольку, несмотря на распад организации Варшавского договора, НАТО продолжило расширение и приняло страны, которые входили в советскую зону влияния. Запад отвергает эти обвинения, утверждая, что НАТО — оборонительный альянс, и вступление в него было демократическим выбором стран.

НАТО утверждает, что помогает Украине бороться за выживание в условиях российского вторжения и лишь предоставляет Киеву оружие, обучение и разведданные.

По мнению России, это делает НАТО де-факто стороной конфликта. В феврале Путин заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО будет означать, что мир будет находиться в одном шаге от Третьей мировой войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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