Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ. На мероприятие, озаглавленное как «Украинский кризис. Правовое и правозащитное измерение», были приглашены послы более чем из 70 стран, представляющих глобальный Юг и Восток. Это четвертая по счету встреча в рамках обсуждения конфликта.

Лавров в своем выступлении затронул теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и нападения на граничащие с Украиной районы областей РФ. Он назвал Украину «страной-террористом», намекнув на причастность Украины к трагедии в Подмосковье.

«Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством: десять лет терроризирует граждан своей страны и за ее пределами», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров обвинил западные страны в принуждении всех участников НАТО к обязательной поддержке Киеву. Он заявил, что единственная цель такой позиции — затягивание войны Украины с Россией.

«Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательное предоставление финансирования и вооружений киевскому режиму, лишь бы он продолжал воевать с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

Он отметил влияние антироссийских санкций на мировую экономику, высоко оценив роль РФ в посредничестве и гуманитарных инициативах в украинском конфликте.

Также дипломат затронул языковую политику Украины, при которой, по его словам, русский язык подвергается принудительному исключению из общественной жизни, несмотря на то что он остается родным для большинства граждан страны.

«Если вы слушаете перехваты с поля боя на линии соприкосновения специальной военной операции, даже военнослужащим ВСУ комфортнее говорить на русском языке. Но их ломают через колено, весь народ ломают через колено, чтобы они этот язык забыли», — заявил Лавров.