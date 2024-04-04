3 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В холе разговора президент Азербайджана заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана, особенно под предлогом обсуждения прав человека. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в ходе телефонного были затронуты многие вопросы, в том числе вопрос прав человека в Азербайджане.

«Президент Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу», — сообщили в пресс-службе президента.

Алиев также поднял вопрос об аресте оппозиционеров в Армении и указал на молчание Запада как на проявление двойных стандартов. «Президент также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность», — отметили в пресс-службе, подчеркнув необходимость глобального подхода к правам человека.

Согласно информации Госдепа, Блинкен передал несколько ключевых посылов Аливу. Относительно напряженности на условной границе Азербайджана и Армении госсекретарь отметил, что «нет оснований» для напряженности на границе, и предостерег, что «агрессивные действия и риторика с любой стороны подорвут перспективы мира».

Также Блинкен подчеркнул важность двусторонних отношений между Вашингтоном и Баку, отметив растущее число совместных инициатив, в том числе в сфере энергетики и климата. Помимо этого, «Блинкен особо подчеркнул необходимость того, чтобы Азербайджан придерживался своих международных обязательств и в отношении прав человека и призвал освободить тех, кто был несправедливо арестован».