Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что он не сомневается в том, что Россия будет враждебно нацелена на Олимпийские игры в Париже этим летом. Об этом сообщает Reuters.

Макрона спросили, считает ли он, что Россия будет пытаться атаковать Олимпиаду. «У меня нет никаких сомнений, в том числе с точки зрения информации», – сказал он, не уточнив подробностей о вероятных способах атак.

Комментарии Макрона стали наиболее откровенным на сегодняшний день признанием иностранных угроз для безопасности или беспрепятственного проведения игр. Игры будут проходить на сложном глобальном фоне: война России в Украине и вторжение Израиля в сектор Газе осложняют усилия по обеспечению безопасности Олимпиады.

В последние месяцы Макрон занял более жесткую позицию в отношении России, заявив, что Франция и союзники сделают все возможное, чтобы не допустить победы России в боевых действиях. По его словам, от исхода войны в Украине зависит безопасность Европы. Его правительство также заняло более жесткую позицию в отношении вероятных российских дезинформационных усилий по всей Европе.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция предложит ввести санкции на общеевропейском уровне в отношении тех, кто распространяет дезинформацию на фоне того, что Париж расценивает как растущие усилия России по дестабилизации Евросоюза.