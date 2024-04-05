ТУРЦИЯ
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Успешная операция MİT в Сирии
Турецкая разведка (MİT) нейтрализовала Вахиде Аталай, так называемого главаря террористической организации PKK, в ходе операции, проведенной в сирийском городе Айн-эль-Араб
Успешная операция MİT в Сирии
Успешная операция MİT в Сирии: ликвидирована Вахиде Аталай / Others
5 апреля 2024 г.

Вахиде Аталай, известная под кодовым именем «Сорхин Челе», осуществляла от имени организации деятельность в Ираке и Сирии. Она занимала важную позицию в женском крыле PKK в Сирии - YPJ.

С момента присоединения к террористам в 2006 году Аталай участвовала во многих атаках против турецких сил безопасности.

В связи с успешными операциями MİT против PKK за рубежом организация начала применять тактику отвлекающих маневров. PKK стала привлекать наемников из местного населения в Айн-эль-Арабе, выставляя их на передний план, в то время как боевики, прибывшие из Ирака, ушли в подполье.

Однако эта тактика оказалась безуспешной и не смогла помешать операции MİT. Вахиде Аталай впервые присоединилась к PKK в 2004 году, приняв участие в акциях «живого щита» сторонников организации. В 2006 году она влилась в сельские отряды террористов. С 2006 по 2014 год Аталай действовала в Ираке.

В 2014 году она перебралась в Сирию и вела вооруженную деятельность в районах Камышлы, Айн-эль-Араба и Рас-эль-Айна. После ранения в боях Аталай занялась вербовкой новых боевиков из числа местных жителей.

С 2022 года Вахиде Аталай была так называемым главарем женского крыла PKK – YPJ – в Айн-эль-Арабе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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