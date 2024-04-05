«Макдоналдс» столкнулся с бойкотом по всему миру после того, как его израильский франчайзи Alonyal объявил, что будет бесплатно раздавать еду израильским военным.

На этом фоне американская сеть фастфуда планирует выкупить 225 израильских точек, в которых работает более 5000 человек. Бойкот предприятий быстрого питания «Макдоналдс» начался еще в октябре на фоне общественного недовольства тем, что сеть решила поддержать Израиль.

«Макдоналдс» — глобальная компания, но ее франшизами часто владеют франчайзи, работающие автономно. Генеральный директор сети Крис Кемпински ранее признал, что бойкот «значительно повлиял на бизнес» компании на нескольких рынках. По его словам, война оказала «удручающее» влияние на продажи в странах Ближнего Востока и других странах с мусульманским большинством, таких как Малайзия и Индонезия.

Как пишет агентство Reuters, рост продаж в подразделении сети ресторанов быстрого питания на Ближнем Востоке, в Китае и Индии в октябре-декабре составил всего 0,7%. Это значительно ниже рыночных ожиданий в 5,5%. «Пока этот конфликт, эта война продолжается, мы не ожидаем увидеть какого-либо значительного улучшения в ситуации», — сказал Кемпински.

Спад произошел после того, как клиенты в мусульманских странах призвали к бойкоту «Макдоналдс» в ответ на объявление Alonyal. Это побудило франчайзи в таких странах, как Египет, Иордания и Саудовская Аравия, дистанцироваться от действий израильского подразделения сети и пообещать выделить миллионы долларов помощи палестинцам в секторе Газа.

Пострадал не только «‎Макдоналдс»‎. Бойкоту подверглись и другие крупные западные сети ресторанов, в частности Starbucks и Domino's. Обе сети придерживаются произраильской позиции и имеют финансовые связи с Израилем.

По словам представителя Domino's, продажи в одном и том же магазине во второй половине 2023 года в Азии снизились на 8,9%, главным образом потому, что потребители в Малайзии ассоциировали ее с США, союзником Израиля.