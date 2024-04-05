Израильское расследование убийства семи сотрудников гуманитарной миссии в результате авиаудара в Газе на этой неделе выявило серьезные ошибки и нарушения процедур со стороны военных. В результате чего два офицера были уволены, а высшие командиры официально получили выговор.

Расследование показало, что израильские войска «по ошибке посчитали, что они атакуют боевиков ХАМАС», когда дроны нанесли удары по трем транспортным средствам группы помощи World Central Kitchen (WCK). При этом были нарушены стандартные процедуры принятия решения.

«Удар по транспортным средствам помощи является серьезной ошибкой, проистекающей из критического сбоя из-за неправильной идентификации, ошибок в принятии решений и нападения, противоречащего стандартным операционным процедурам», — говорится в заявлении военных, опубликованном в пятницу.

В сообщении говорится, что был уволен начальник штаба бригады с рангом полковника и офицер поддержки огня бригады с рангом майора. Кроме того, были вынесены официальные выговоры старшим офицерам, включая генерала, возглавляющего Южное командование.

Согласно анализу, проведенному телеканалом CNN, конвой WCK, состоящий из двух бронированных и одного обычного автомобиля, подвергся множественным ударам высокоточного оружия.

Конвой WCK следовал вдоль побережья Газы. Поездка и маршрут были заранее согласованы с израильской стороной. Автомобили имели опознавательные знаки организации. Несмотря на это, израильский дрон трижды расстрелял все автомобили в районе Дейр эль-Балаха. В результате ударов погибли семь человек, включая граждан Палестины, Великобритании, Австралии и Польши, а также гражданина США и Канады.

Главной целью поездки WCK был прием и распределение помощи, прибывшей по морскому коридору с Кипра. Корабли с гуманитарной помощью, организованные WCK, прибыли в сектор Газа в понедельник с 400 тоннами продовольствия и предметами снабжения.