Израильский суд вчера продлил на 12 дней срок содержания под стражей Сабахи Абдель Салам Хания, сестры главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщили израильские СМИ.

«Суд продлил срок ее содержания под стражей на 12 дней, поскольку судья пришел к выводу, что подозрения против нее значительно усилились», - передает израильская общественная телерадиокомпания Kan.

СМИ сообщили, что она подозревается в контактах с иностранным агентом, однако представитель полиции отказался уточнить, имеется ли в виду ее брат. Адвокат Сабахи Хания заявил, что его клиентка «не отрицает, что общалась со своим братом, но не в военное время. И что эти отношения сохранятся и после войны», добавив, что она является гражданкой Израиля уже 48 лет.

В понедельник израильская полиция и Агентство общей безопасности аретовали Сабаху Хания в ходе рейда в ее доме на юге Израиля.

В совместном заявлении органы безопасности сообщили, что она была арестована по подозрению в контактах с лидерами ХАМАС и подстрекательстве к «террористическим атакам» в Израиле. Утверждается, что в ее доме были найдены документы, мобильные телефоны, наличные деньги и золотые слитки, которые, по их словам, доказывают ее причастность к «опасным операциям против безопасности Израиля».