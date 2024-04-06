ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Таджикистан: Россия не права
Душанбе отверг заявления РФ о том, что Украина вербует граждан Таджикистана
Таджикистан: Россия не права
Душанбе, Таджикистан / Photo: AP
6 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Таджикистана в субботу отвергло заявление высокопоставленного представителя российских спецслужб о том, что посольство Украины в таджикской столице вербует наемников для борьбы против России.

«Мы отмечаем, что данное утверждение российского чиновника не имеет под собой никаких оснований», - цитируют российские информагентства официального представителя МИД Таджикистана Шохина Самади.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, высокопоставленный соратник президента Владимира Путина, заявил в среду, что «украинские спецслужбы» стоят за терактом в московском концертном зале. Он также заявил, что посольство Украины в Таджикистане вербует боевиков. Его слова процитировали российские государственные СМИ.

Украина отрицает свою причастность к нападению, в результате которого погибли по меньшей мере 144 человека. США заявляли, что ответственность за теракт несут боевики группировки ДАЕШ-Хорасан. Сама группировка также взяла на себя ответственность, опубликовав кадры нападения «от первого лица».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us