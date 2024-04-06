Заметный всплеск насильственных преступлений произошел в 2023 году в Германии. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные полиции. Газета Welt am Sonntag отметила значительный рост числа насильственных преступлений на 8,6 % — в общей сложности порядка 214 тыс. инцидентов за год.

Согласно данным, полученным изданием, этот показатель является пиковым за последние 15 лет. В материале также отмечается рост числа случаев нанесения опасных и тяжких телесных повреждений почти на 7 %, достигнув рекордного уровня — более 150 тыс. случаев.

Общий уровень преступности в Германии также вырос на 5,5 % по сравнению с предыдущим годом и составил чуть менее 6 млн инцидентов. Этот показатель на 9,3 % выше по сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии.

Преступления, связанные с кражами, составили треть от общего числа преступлений, увеличившись на 10,7 %. При этом в Берлине наблюдался самый значительный рост краж со взломом среди всех земель Германии - 35,2 %. Берлин также стал наименее безопасной землей по уровню преступности. За ним следуют Бремен, Гамбург и Саксония-Анхальт, а самой безопасной осталась Бавария.

Различные политические деятели прокомментировали рост насильственных преступлений. Герберт Ройль, министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, объяснил рост преступности изменениями в обществе, где конфликты чаще стали решаться с помощью насилия, а не диалога. Он назвал общество «большой пороховой бочкой», усугубляемой глобальными конфликтами.

Эскалация антисемитизма и исламофобии, особенно в контексте конфликта между ХАМАС и Израилем, также была отмечена как фактор, способствующий расколу общества и росту числа насильственных преступлений.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс считает, что на всплеск насильственных преступлений повлияли такие факторы, как последствия пандемии COVID-19, инфляция и миграция.