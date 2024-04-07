ТУРЦИЯ
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Турция выражает поддержку Казахстану
МИД Турции выразил соболезнования Казахстану в связи с разрушительными паводками и заявил о готовности оказать необходимую помощь в восстановлении после стихийного бедствия, которое привело к эвакуации десятков тысяч человек
Турция выражает поддержку Казахстану
Министерство иностранных дел Турции / Фото: МИД Турции / Others
7 апреля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило глубокие соболезнования в связи с паводками в различных регионах Казахстана, которые привели к серьезному ущербу и вынудили десятки тысяч людей к эвакуации.

«Мы глубоко опечалены разрушительными паводками в различных регионах Казахстана, которые привели к серьезному ущербу и вынудили десятки тысяч наших казахских братьев и сестер к эвакуации», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД выразил соболезнования народу и правительству Казахстана, а также подчеркнул готовность Турции помочь в восстановлении. «Турция готова оказать всю необходимую помощь для восстановления после стихийного бедствия и залечивания ран, нанесенных этим бедствием», — гласит сообщение ведомства.

Стоит отметить, что в результате обильного снеготаяния в Казахстане произошли масштабные паводки, затопившие более 3 тыс. частных домов и дворовых территорий. Почти 47 тыс. человек были спасены и эвакуированы.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение «самым масштабным за 80 лет» и отметил всестороннюю работу государства по обеспечению спасательных мер. «Возможно, это крупнейшее по масштабам и последствиям бедствие за последние 80 лет», — охарактеризовал ситуацию президент Токаев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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