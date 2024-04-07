Сотни протестующих против израильского правительства обошли полицейские заграждения в поселении Кесария недалеко от Тель-Авива, приблизившись к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Манифестанты выкрикивали «Ты виноват» и «Уходи в отставку», находясь примерно в 200 метрах от резиденции премьера.

В Тель-Авиве на Площади Демократии возле комплекса правительственных зданий на востоке города состоялась значительно более масштабная демонстрация, где протестующие призывали к всеобщим выборам и требовали освободить израильских заложников из сектора Газа. Организаторы сообщают о 100 тысячах участников.

Демонстрантам впервые за полгода разрешили акцию протеста возле правительственных зданий. До октября 2023 года там проходили еженедельные антиправительственные митинги против судебной реформы.

Демонстрации также состоялись в других городах. Их участники требовали от правительства Нетаньяху немедленно заключить сделку с палестинцами для освобождения заложников в Газе.

Протесты приурочены к полугодовщине операции ХАМАС и последовавшего израильского вторжения в сектор Газа, которое унесло жизни более 33 тыс. человек.