ПОЛИТИКА
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«Ты виноват»: массовые протесты в Израиле
Сотни протестующих преодолели полицейские заграждения в Кесарии возле дома Нетаньяху, требуя его отставки. Тем временем в Тель-Авиве прошла крупнейшая акция со 100 тыс. участников
«Ты виноват»: массовые протесты в Израиле
Демонстрант с плакатом «Полгода ада» / Фото: АА / Others
7 апреля 2024 г.

Сотни протестующих против израильского правительства обошли полицейские заграждения в поселении Кесария недалеко от Тель-Авива, приблизившись к дому премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Манифестанты выкрикивали «Ты виноват» и «Уходи в отставку», находясь примерно в 200 метрах от резиденции премьера.

В Тель-Авиве на Площади Демократии возле комплекса правительственных зданий на востоке города состоялась значительно более масштабная демонстрация, где протестующие призывали к всеобщим выборам и требовали освободить израильских заложников из сектора Газа. Организаторы сообщают о 100 тысячах участников.

Демонстрантам впервые за полгода разрешили акцию протеста возле правительственных зданий. До октября 2023 года там проходили еженедельные антиправительственные митинги против судебной реформы.

Демонстрации также состоялись в других городах. Их участники требовали от правительства Нетаньяху немедленно заключить сделку с палестинцами для освобождения заложников в Газе.

Протесты приурочены к полугодовщине операции ХАМАС и последовавшего израильского вторжения в сектор Газа, которое унесло жизни более 33 тыс. человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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