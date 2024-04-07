Поддержка Великобританией Израиля зависит от его соблюдения международного гуманитарного права, написал в воскресенье в газетной колонке министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Его заявление прозвучало спустя несколько дней после израильского авиаудара, в результате которого погибли семеро сотрудников гуманитарной организации, в том числе трое британцев.

«Наша поддержка не безусловна, — написал Кэмерон в The Sunday Times. - Мы ожидаем, что такая гордая и успешная демократия будет соблюдать международное гуманитарное право, даже когда ей бросают вызовы».

В своем сегодняшнем заявлении британский премьер-министр Риши Сунак повторил призыв к освобождению заложников и немедленному прекращению боевые действия. По его словам, Лондон по-прежнему поддерживает право Израиля победить угрозу ХАМАС, но «вся Великобритания шокирована кровопролитием и возмущена гибелью храбрых британских героев».

Правительство Великобритании испытывает давление с требованием прекратить продажу оружия Израилю. Ранее более 600 британских юристов и бывших высокопоставленных судей направили письмо премьер-министру Риши Сунаку. В своем обращении они предупредили правительство о риске нарушения норм международного права в случае продолжения поставок вооружений в Израиль.

В 2022 году Британия поставила Израилю вооружений на 42 млн фунтов стерлингов. В декабре правительство решило, что такие поставки должны продолжаться, но будут находиться под пристальным вниманием.

8 марта Кэмерон заявил, что свежая оценка поставок вооружений будет представлена «в ближайшие дни». Оппозиция требует опубликовать правовые заключения, опасаясь нарушения «обязательств по гуманитарному праву».

Вице-премьер Оливер Дауден сообщил Sky News, что правительство не планирует публиковать юридические консультации, но отверг обвинения в том, что оно дает Израилю карт-бланш.

«Конечно, Израиль совершал ошибки и серьезные ошибки, и мы должны привлечь его к ответственности за это, — сказал он. — Правильно, что мы предъявляем Израилю высокие требования. Но я думаю, что некоторые люди слишком усердно настаивают на своей позиции в отношении Израиля».