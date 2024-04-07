В 2023 году в Новую Зеландию мигрировали около 173 тыс. человек, что стало почти рекордным показателем. Это вызвало опасения, что такой рост может привести к инфляции и другим экономическим проблемам, сообщает агентство Reuters.

В ответ на это правительство страны решило изменить свою программу трудовых виз. Теперь для получения рабочей визы низкоквалифицированные мигранты должны будут знать английский язык.

Кроме того, будет установлен минимальный порог навыков и опыта работы для большинства рабочих виз, спонсируемых работодателями. Максимальная продолжительность непрерывного пребывания для низкоквалифицированных специалистов будет сокращена с пяти до трех лет.

«Правительство сосредоточено на привлечении и удержании высококвалифицированных мигрантов, таких как учителя средних школ, где существует нехватка кадров», — заявила министр иммиграции Эрика Стэнфорд.

«В то же время мы должны гарантировать, что новозеландцы будут стоять в первых рядах при трудоустройстве в тех сферах, где нет дефицита квалифицированных кадров», — добавила она.

Соседняя Австралия также ужесточила правила миграции в прошлом году, сократив вдвое квоту на прием мигрантов.