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Наплыв мигрантов в Новую Зеландию
Власти страны обеспокоены рекордным притоком мигрантов и хотят теперь сделать акцент на привлечении высококвалифицированных специалистов
Наплыв мигрантов в Новую Зеландию
Протест против ужесточения миграции в Окленде, 2021 год / Фото: AP / Others
7 апреля 2024 г.

В 2023 году в Новую Зеландию мигрировали около 173 тыс. человек, что стало почти рекордным показателем. Это вызвало опасения, что такой рост может привести к инфляции и другим экономическим проблемам, сообщает агентство Reuters.

В ответ на это правительство страны решило изменить свою программу трудовых виз. Теперь для получения рабочей визы низкоквалифицированные мигранты должны будут знать английский язык.

Кроме того, будет установлен минимальный порог навыков и опыта работы для большинства рабочих виз, спонсируемых работодателями. Максимальная продолжительность непрерывного пребывания для низкоквалифицированных специалистов будет сокращена с пяти до трех лет.

«Правительство сосредоточено на привлечении и удержании высококвалифицированных мигрантов, таких как учителя средних школ, где существует нехватка кадров», — заявила министр иммиграции Эрика Стэнфорд.

«В то же время мы должны гарантировать, что новозеландцы будут стоять в первых рядах при трудоустройстве в тех сферах, где нет дефицита квалифицированных кадров», — добавила она.

Соседняя Австралия также ужесточила правила миграции в прошлом году, сократив вдвое квоту на прием мигрантов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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