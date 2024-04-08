Верховный суд Бразилии начал расследование против Илона Маска, миллиардера и владельца платформы X, после его обещания восстановить доступ к аккаунтам, блокировку которых постановил суд.

По информации Reuters, платформе грозит штраф в размере 100 тыс. реалов (около $19,740) за каждый день неисполнения судебного решения о блокировке этих аккаунтов в Бразилии.

Сам Илон Маск и бразильские власти не раскрывают, какие аккаунты в X были заблокированы. Компания X впервые опубликовала сообщение о блокировке 6 апреля.

Судья Александр де Мораес расследует дела, связанные с группой, известной как «цифровые ополченцы», которых обвиняют в распространении дезинформации и подстрекательстве к ненависти в период президентства Жаира Болсонару.

Илон Маск выразил несогласие с постановлением суда, утверждая, что такие действия нарушают Конституцию Бразилии.

«Этот судья наложил огромные штрафы, пригрозил арестовать наших сотрудников и перекрыл доступ к X в Бразилии», — заявил миллиардер.

Кроме того, Маск выразил намерение юридически обжаловать решение о блокировке аккаунтов.

«В результате мы, вероятно, потеряем все доходы в Бразилии и будем вынуждены закрыть наш офис там. Но принципы важнее прибыли», — добавил владелец X.

Ранее бразильский генпрокурор Хорхе Мессиас заявил, что его страна «не может позволить таким миллиардерам не подчиняться постановлениям суда и угрожать властям».

«Необходимо срочно регулировать социальные сети», — заявил Мессиас.