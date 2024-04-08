Профсоюз Aslef, представляющий машинистов поездов в Великобритании, продолжил забастовку 8 апреля. В ней участвуют сотрудники восьми компаний: С2С, Gatwick Express, Greater Anglia, Great Northern, Southeastern, Southern, South Western Railway и Thameslink. Некоторые из них отказались вообще выполнять какие-либо рейсы, другие — значительно сократили количество маршрутов.

Также члены профсоюза отказались брать сверхурочные часы в понедельник и вторник, что дополнительно усложнит ситуацию. В организации посчитали, что проблемы в связи с забастовками обошлись работодателям в более 2 млрд фунтов стерлингов, и цена за компромиссное решение трудового спора была бы меньше.

Представитель компаний по эксплуатации поездов Rail Delivery Group заявил: «Мы сожалеем, что эта серия забастовок, объявленных руководством профсоюза, может привести к срыву перевозок. Хотя мы делаем все возможное, чтобы обеспечить движение поездов, и будем работать с нашими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить движение как можно большего количества поездов, к сожалению, в период с 4 по 9 апреля количество рейсов будет сокращено».

По словам представителей Aslef, Министерство транспорта в течение года отказывалось сесть за стол переговоров и пойти на компромисс. В ведомстве, в свою очередь, заявили, что машинистам уже предлагали повысить зарплату до 65 тыс. фунтов ($82 тыс.) в год при четырехдневной неделе без сверхурочных, но те не согласились.